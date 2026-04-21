Maria Antonietta Labianca l' avvocata delle donne perseguitava l' ex marito e la compagna

L'avvocata penalista di Bari è stata condannata in primo grado a un anno e due mesi di reclusione per stalking. La decisione è stata presa dal Tribunale di Brescia, presieduto dalla giudice Laura del Rosario. La donna, nota anche come vicepresidente di un'associazione di giuriste, avrebbe perseguitato l'ex marito e la compagna. La vicenda ha avuto ripercussioni legali e mediatiche nel settore.

L'avvocata Maria Antonietta Rita Labianca, penalista del foro di Bari e già vicepresidente dell'associazione Donne Giuriste Italia, è stata condannata in primo grado a 1 anno e 2 mesi di reclusione per il reato di stalking: la giudice del Tribunale di Brescia Laura del Rosario avrebbe.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Donne nell’orologeria: da Maria Antonietta alle CEO moderneIl settore dell’orologeria, spesso percepito come dominio maschile, rivela invece una storia profondamente radicata nell’influenza femminile. Leggi anche: Elezioni a Ercolano: Antonietta Garzia punta su legalità, valorizzazione delle donne e turismo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Avvocata condannata per stalking verso l’ex e sua moglie: è accusata di atti persecutori anche da Roberta Bruzzone; L'avvocata Maria Antonietta Labianca condannata per stalking all'ex marito e a sua moglie: è accusata anche da Roberta Bruzzone; Stalking nei confronti dell’ex marito: avvocata condannata a Brescia; Avvocata condannata a Brescia per stalking all’ex marito e alla nuova moglie. Avvocata condannata per stalking verso l’ex e sua moglie: è accusata di atti persecutori anche da Roberta BruzzoneIl Tribunale di Brescia ha condannato in primo grado l'avvocata Maria Antonietta Labianca (conosciuta come Antonella Labianca) per stalking nei confronti ... fanpage.it Maria Antonietta Labianca, l'avvocata delle donne condannata per stalking. Ora rischia anche con Roberta BruzzoneMaria Antonietta Labianca (conosciuta coome Antonella), avvocata del foro di Bari nota per le sue battaglie a difesa delle vittime di violenza, ... msn.com L'avvocata Maria Antonietta Labianca condannata per stalking all'ex marito e a sua moglie: è accusata anche da Roberta Bruzzone x.com