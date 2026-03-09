Nel settore dell’orologeria, tradizionalmente considerato un ambiente maschile, si evidenzia una presenza femminile significativa che si estende dal passato fino ai giorni nostri. Dalla figura di donne influenti in ruoli chiave alle CEO attuali, il ruolo delle donne in questo comparto ha attraversato diverse epoche, dimostrando come il loro contributo abbia avuto un impatto duraturo.

Il settore dell’orologeria, spesso percepito come dominio maschile, rivela invece una storia profondamente radicata nell’influenza femminile. Dalla corte francese di Maria Antonietta fino alle moderne CEO come Catherine Rénier, le donne hanno plasmato l’evoluzione tecnica e stilistica degli orologi da polso. La figura di Carolina Bonaparte emerge come punto di svolta storico, mentre figure contemporanee come Anita Porchet continuano a definire gli standard di eccellenza nel settore. Le dinamiche di potere decisionale non sono un fenomeno recente ma una costante storica che ha guidato il Made in Italy e l’industria globale verso nuove direzioni creative e manageriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne nell’orologeria: da Maria Antonietta alle CEO moderne

