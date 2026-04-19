A pochi giorni dalle elezioni a Ercolano, Antonietta Garzia si presenta come candidata sindaca con un programma che include l’attenzione alla legalità, la promozione delle donne e lo sviluppo del turismo. La candidata ha annunciato le sue priorità pubblicamente, sottolineando l’impegno a migliorare la gestione amministrativa e a valorizzare il patrimonio locale. La campagna elettorale si concentra sui temi di interesse cittadino e sulla volontà di rispondere alle esigenze della comunità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Antonietta Garzia è ufficialmente la candidata sindaca del Campo Largo per le imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio ad Ercolano. La notizia è stata annunciata nel corso di un evento che ha avuto luogo sabato 18 aprile, presso il Mav di Ercolano. Durante la presentazione, Garzia, avvocata e già capogruppo del Partito Democratico nella precedente amministrazione, ha condiviso la sua visione per la città con militanti, alleati e cittadini. “Questo è il tempo della responsabilità, della partecipazione e della cura per Ercolano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elezioni a Ercolano: Antonietta Garzia punta su legalità, valorizzazione delle donne e turismo.

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