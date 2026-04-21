Durante la settimana dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione, Marco Pedoja è stato ospite in una puntata di SwimZone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Nel corso dell'intervento, ha commentato le performance dei nuotatori, affermando che Ceccon non è obbligato a ottenere sempre risultati eccellenti e ha evidenziato le difficoltà che si incontrano nel dorso e nella farfalla femminile, così come nel mezzofondo maschile.

Marco Pedoja è intervenuto come ospite speciale in una delle varie puntate di SwimZone (visibili sul canale Youtube di OA Sport) andate in scena durante la settimana dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione. L’allenatore di Nicolò Martinenghi e tecnico dello staff della nazionale giovanile italiana ha tracciato un bilancio della manifestazione e più in generale dello stato di salute del movimento azzurro tra presente e futuro. Il primo punto all’ordine del giorno è stata Sara Curtis che, nonostante gli ottimi risultati, ha vissuto qualche alto e basso a Riccione: “ Ieri ha chiuso con un pizzico di amaro in bocca per la sua prestazione (si riferiva ai 100 sl, ndr), non quella che avrebbe voluto realizzare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Pedoja: “Ceccon non è obbligato a fare sempre bene. Nel dorso/farfalla femminile e nel mezzofondo maschile fatichiamo”

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