Nuoto Johannes Liebmann migliora il record europei degli 800 sl | la Germania sempre più riferimento nel mezzofondo in vasca

Durante il Malmsten Swim Open di Stoccolma, un nuotatore tedesco ha migliorato il record europeo negli 800 metri stile libero, confermando la crescita del mezzofondo in vasca nel paese. La competizione si inserisce come una tappa importante nel calendario internazionale e mette in evidenza la presenza di atleti tedeschi che si distinguono in questa disciplina. La gara ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di nuoto.

Il Malmsten Swim Open di Stoccolma si impone come uno snodo chiave della stagione internazionale del mezzofondo, grazie soprattutto alla prova di Johannes Liebmann negli 800 stile libero, che ridefinisce gli equilibri europei e consolida la crescente centralità della Germania nello stile libero maschile. Il 19nne tedesco ha nuotato in 7:37.94, nuovo record europeo, migliorando il 7:38.12 siglato nel 2025 dal connazionale Sven Schwarz. Si tratta di un progresso di 0.18 secondi, apparentemente contenuto ma significativo in una distanza dove i margini tra élite sono ridottissimi. In meno di due stagioni, il limite europeo è stato abbassato tre volte, con due protagonisti tedeschi: un segnale inequivocabile della profondità del movimento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Johannes Liebmann migliora il record europei degli 800 sl: la Germania sempre più riferimento nel mezzofondo in vasca Leggi anche: NUOTO | Giorgio Lamberti: “Quel record impossibile, il ritiro a 24 anni e la mia vasca più dura” Nuoto, D’Ambrosio si scatena ai Criteria! Secondo tempo italiano di sempre nei 100 slBentornati al bordo vasca virtuale della piscina di Riccione dove si è svolta oggi la terza giornata di gare in campo maschile dei Criteria giovanili...