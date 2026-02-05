LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | bene Vece nel keirin femminile tocca a Predomo e Moro in quello maschile

Questa mattina in pista si sono svolti i primi momenti delle batterie ai Campionati Europei di Ciclismo. Bene Vece nel keirin femminile, mentre tocca a Predomo e Moro affrontare le loro manche nel settore maschile. La gara prosegue con atleti da tutta Europa pronti a darsi battaglia per conquistare un posto in finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Ecco la start list della quarta batteria: 14 BUL MINCHEV Yordanov Miroslav 49 GER SPIEGEL Luca 63 GRE LIVANOS Konstantinos 129 ESP SANCHEZ GARMENDIA Esteban 144 UKR DANYLCHUK Bohdan 149 AIN ZAITSAU Artsiom 10.28 Vince il transalpino Tom Debache in 10.290. Dietro di lui Horn-Ledingham, Topinka, MArtinez Chorro e Lovassy. 10.26 Questa, invece, la terza batteria: 17 CZE TOPINKA Dominik 35 FRA DERACHE Tom 60 GBR LEDINGHAM-HORN Harry 68 HUN LOVASSY Patrik Romeo 124 ESP MARTINEZ CHORRO Alejandro 10.25 Vince il belga Lowie Nulens, 9.732 per lui, dietro Lendel, Kalachnik, Varharakyn e Rudyk. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, gli Europei di ciclismo su pista sono partiti con le qualificazioni del keirin femminile e maschile.

Questa mattina si accendono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026, con le donne protagoniste nel chilometro.

