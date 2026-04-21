Marco Critelli in Volevo essere un comico e mo ' o sai!

In uno spettacolo comico, l’attore racconta la sua esperienza di chi vive la rete da dentro, rispondendo a domande sulla conoscenza delle cose, il lavoro e i guadagni sui social. Attraverso battute e aneddoti, descrive il suo rapporto con il mondo digitale, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla vita online. Lo spettacolo si propone come un punto di vista originale su temi spesso discussi in modo superficiale.

“Come fai a sapere tutte queste cose? Cosa fai per vivere? Si guadagna tanto con i social?” A queste e a tante altre domande Marco risponde in uno spettacolo comico che ribalta la prospettiva dal punto di vista di chi la rete la vive “dal di dentro”. Il suo rapporto con i social attraverso le.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Marco Berry, Curiosità: Tutto Quello Che Non Sai!Scopri chi è Marco Berry: dagli esordi con la magia ispirata da Silvan al successo a Le Iene, Mistero e Pechino Express. Marco Pichiorri presenta il nuovo EP “Che ne sai di me… e altre Storie”Venerdì 13 febbraio alle ore 21 l’Antica Stamperia Rubattino apre le sue porte alla musica d’autore con un appuntamento imperdibile per gli amanti...