Marco Berry ha iniziato la sua carriera come mago, ispirato da Silvan. Successivamente ha partecipato come inviato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Le Iene, Mistero e Pechino Express. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo si è sviluppata nel corso degli anni, portandolo a essere presente in varie produzioni televisive italiane.

Scopri chi è Marco Berry: dagli esordi con la magia ispirata da Silvan al successo a Le Iene, Mistero e Pechino Express. Carriera, vita privata, figlie e il sogno di andare nello spazio. Marco Berry, all’anagrafe Marco Marchisio, è uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana quando si parla di magia, misteri e reportage fuori dagli schemi. Nato a Torino il 12 aprile 1963, il suo percorso nel mondo dello spettacolo parte da una passione coltivata fin da bambino: la magia. A soli 11 anni organizza i suoi primi piccoli spettacoli, dimostrando già un talento naturale per l’illusionismo e l’intrattenimento. Quella passione, inizialmente un semplice hobby, diventa presto una vera vocazione destinata a trasformarsi in carriera. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Marco Berry, Curiosità: Tutto Quello Che Non Sai!

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