Marco Pichiorri presenta il nuovo EP Che ne sai di me… e altre Storie

Venerdì 13 febbraio alle 21, l’Antica Stamperia Rubattino ospita Marco Pichiorri per la presentazione del suo nuovo EP “Che ne sai di me… e altre Storie”. L’artista porta sul palco le sue canzoni, in un concerto dedicato alla musica d’autore. L’evento è un’ottima occasione per ascoltare dal vivo le nuove creazioni e scoprire il suo mondo musicale.

