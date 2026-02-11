Marco Pichiorri presenta il nuovo EP Che ne sai di me… e altre Storie
Venerdì 13 febbraio alle 21, l’Antica Stamperia Rubattino ospita Marco Pichiorri per la presentazione del suo nuovo EP “Che ne sai di me… e altre Storie”. L’artista porta sul palco le sue canzoni, in un concerto dedicato alla musica d’autore. L’evento è un’ottima occasione per ascoltare dal vivo le nuove creazioni e scoprire il suo mondo musicale.
Venerdì 13 febbraio alle ore 21 l’Antica Stamperia Rubattino apre le sue porte alla musica d’autore con un appuntamento imperdibile per gli amanti della canzone cantautorale. Sul palco dello storico spazio culturale romano salirà Marco Pichiorri, cantautore dalla scrittura intensa e raffinata.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Marco Pichiorri
Venerdì 13 febbraio alle ore 21, Vi segnaliamo il concerto di Marco Pichiorri che presenterà il suo nuovo album EP intitolato "Che ne sai di me"... e altre Storie. Non mancate! L'Antica Stamperia Rubattino si trova a Roma in via Rubattino, 1. Prenotate il vostro p - facebook.com facebook
