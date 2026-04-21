Dopo una lunga pausa, il Mondiale 2026 di MotoGP riprende con il primo appuntamento in Europa, che si tiene sul circuito di Jerez de la Frontera in Spagna. Tra i piloti, uno ha dichiarato di voler continuare a divertirsi in pista, esprimendo la volontà di affrontare le gare con spirito leggero. La gara rappresenta un momento importante per valutare le prestazioni dei concorrenti e le possibilità di classifica generale.

Dopo una lunga pausa, il Mondiale 2026 di MotoGP. Primo appuntamento in Europa del campionato e, come da tradizione, sarà il circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna, a dare indicazioni utili per chi ambisce al titolo iridato. Tre appuntamenti sono andati in scena finora e l’Aprilia è stata la scuderia che ha ottenuto i risultati migliori. Non è un caso che in prima e seconda posizione nella graduatoria complessiva ci siano Marco Bezzecchi e l’iberico Jorge Martin. Il romagnolo si è rivelato, finora, implacabile nelle gare domenicali, ponendo il sigillo con regolarità quando oltre che la velocità, bisogna considerare la distanza. Sulla pista dell’Andalusia si vorrà dare un seguito e Bezzecchi ha grandi motivazioni: “S ono estremamente felice di tornare in Europa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Vogliamo continuare a divertirci in pista”

MotoGP; GP Usa: il retropodio con Bezzecchi, Martin e Acosta

Notizie correlate

Leggi anche: Marco Bezzecchi pronto alla sfida: “Cerchiamo di divertirci e di imparare la pista”

Marco Bezzecchi motivato: “Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare”Dove eravamo rimasti? Nel primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in Thailandia le emozioni non sono mancate e duelli appassionanti hanno...

Aggiornamenti e dibattiti

Marco Bezzecchi: Vogliamo continuare a divertirci in pistaDopo una lunga pausa, il Mondiale 2026 di MotoGP. Primo appuntamento in Europa del campionato e, come da tradizione, sarà il circuito di Jerez de la ... oasport.it

Marco Bezzecchi vuole anche divertirsi a JerezSono molto contento di tornare in Europa ha sottolineato il leader della classifica del Mondiale MotoGp. Aprilia Racing torna in pista per il quarto appuntamento stagionale, il primo in Europa, sull ... sportal.it