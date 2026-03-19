Il secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP si avvicina, con la gara in programma sull’inedito circuito di Goiânia, in Brasile. Marco Bezzecchi si prepara alla sfida con l’obiettivo di divertirsi e imparare la pista, mentre le moto di massima cilindrata sono pronte a scendere in pista. La competizione si svolgerà nel weekend, attirando l’attenzione degli appassionati di motociclismo.

Secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP alle porte. Sull’inedito circuito di Goiânia, in Brasile, la massima cilindrata terrà banco e Marco Bezzecchi è tra i protagonisti più attesi. Il romagnolo è reduce dalla vittoria nel GP di Thailandia, primo round iridato, ma anche dalla caduta nella Sprint Race di Buriram, che non gli ha permesso di massimizzare il risultato in sella all’ Aprilia. Sarà molto interessante capire quale sarà l’adattamento a una pista completamente nuova. “ Il tracciato sembra bello, è molto veloce. Hanno fatto un ottimo lavoro, l’atmosfera è molto piacevole “, ha commentato in conferenza stampa Bezzecchi. “ In Thailandia è stato un week end positivo, ma non buono come poteva essere perché ho commesso un errore nella Sprint. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi pronto alla sfida: “Cerchiamo di divertirci e di imparare la pista”

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