Conclusi dopo tre mesi i lavori di risanamento del marciapiede della stazione ferroviaria

Dopo tre mesi, i lavori di risanamento del marciapiede alla stazione di Falconara Marittima sono finiti. Gli operai hanno completato la ristrutturazione di circa 200 metri di marciapiede che circonda l’edificio, migliorando le condizioni per i pendolari. Ora il percorso è più sicuro e accessibile.

FALCONARA MARITTIMA – Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione del marciapiede che corre tutto intorno alla stazione ferroviaria, sviluppandosi per circa 200 metri davanti all'edificio. L'intervento, che era stato sollecitato dal sindaco Stefania Signorini anche su.

