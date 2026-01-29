Marciapiede crollato in via Filzi approvato il progetto Quando partono i lavori

Il Comune di Latina ha approvato il progetto per riparare il marciapiede crollato un anno fa in via Fabio Filzi. I lavori partiranno a breve, dopo mesi di attese e solleciti. La strada rimane chiusa al traffico pedonale e i residenti chiedono interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.

Si riempirà l'intercapedine sottostante, al costo di 106mila euro. Interventi al via nei prossimi giorni Il Comune di Latina accelera sulla riparazione del marciapiede di via Fabio Filzi, crollato un anno fa a causa di cedimenti nelle strutture inferiori del palazzo prospiciente. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino, mediante il riempimento della intercapedine sottostante il piano di calpestio. "Partiranno nei prossimi giorni gli interventi – afferma il vicesindaco Carnevale – per un valore complessivo di 106.000 euro, frutto di una compartecipazione delle spese tra l'amministrazione comunale e il condominio interessato, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza in via Fabio Filzi".

