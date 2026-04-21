Marcia a squadre Vidal è medaglia d’oro

Nicolò Vidal ha conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali a squadre di marcia a Brasilia, ottenendo un risultato che ha sorpreso gli appassionati di atletica. La competizione ha visto numerose squadre da tutto il mondo sfidarsi su un percorso impegnativo, e Vidal si è distinto per la sua performance. La vittoria rappresenta un traguardo importante per l’atleta e per la nazionale italiana di marcia.

Straordinario successo di Nicolò Vidal ai Mondiali a squadre di marcia a Brasilia. L’atleta della Polisportiva Bovisio Masciago, che il 3 maggio compirà 18 anni, è campione iridato Under 20 a squadre: un titolo ottenuto grazie al fondamentale quarto posto di Vidal, giunto al traguardo della 10 chilometri nella capitale brasiliana in 41’25’’. Per Vidal è la quarta medaglia internazionale della carriera. "Sono fiero della gara che ho fatto - ha commentato il campione brianzolo - ma soprattutto sono fiero della strategia mia e dei miei compagni di squadra: stare dietro nei primi chilometri e poi prenderne uno dopo l’altro. Certo è un quarto posto e non un terzo, ma più di così non potevo chiedere".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcia a squadre. Vidal è medaglia d’oro Notizie correlate Mondiali marcia a squadre, Italia d’oro nella 10 km juniores: Coppola terzo, Vidal quarto. Azzurri sul tetto del mondoA Brasilia i due giovani italiani conquistano il primo posto nella classifica a squadre della 10 km maschile juniores. L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Atletica, Mondiali U20: il brianzolo Vidal campione di marcia a squadre; L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a Brasilia; Marcia a squadre. Vidal è medaglia d’oro; Nicolò Vidal Campione del Mondo di marcia a squadre. Marcia a squadre. Vidal è medaglia d’oroStraordinario successo di Nicolò Vidal ai Mondiali a squadre di marcia a Brasilia. L’atleta della Polisportiva Bovisio Masciago, che il 3 maggio compirà 18 anni, è campione iridato Under 20 a squadre: ... ilgiorno.it Mondiali marcia a squadre, Italia d’oro nella 10 km juniores: Coppola terzo, Vidal quarto. Azzurri sul tetto del mondoA Brasilia i due giovani italiani conquistano il primo posto nella classifica a squadre della 10 km maschile juniores. Coppola sale sul podio individuale in 41: ... sportface.it Una marcia in memoria di Dino Carta ieri sera a Foggia - facebook.com facebook