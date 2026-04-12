Mondiali marcia a squadre Italia d’oro nella 10 km juniores | Coppola terzo Vidal quarto Azzurri sul tetto del mondo

Durante i Mondiali di marcia a squadre a Brasilia, l’Italia ha ottenuto una medaglia d’oro nella gara juniores dei 10 km maschili. I due atleti italiani hanno concluso la competizione al primo posto nella classifica a squadre, con Coppola arrivato terzo e Vidal quarto nella classifica individuale. La loro prestazione ha contribuito al risultato complessivo della nazionale italiana in questa categoria.

A Brasilia i due giovani italiani conquistano il primo posto nella classifica a squadre della 10 km maschile juniores. Coppola sale sul podio individuale in 41:16, Vidal chiude quarto in 41:25. Gara disputata in condizioni di elevata umidità L’Italia apre nel migliore dei modi la propria giornata ai Mondiali a squadre di marcia in corso a Brasilia. Gli azzurri conquistano la medaglia d’oro nella 10 km maschile juniores grazie alle prestazioni di Alessio Coppola e Nicolò Vidal, che con il terzo e il quarto posto individuale hanno garantito all’Italia il primato nella classifica complessiva della prova. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a BrasiliaL’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia. Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga. Coppola di bronzo nella 10 km