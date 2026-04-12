L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a Brasilia

L’Italia si aggiudica la gara dei 10 km di marcia ai Mondiali a squadre in corso a Brasilia. I due atleti italiani, Coppola e Vidal, hanno concluso la competizione con risultati che hanno portato alla vittoria della nazionale italiana in questa prova. La competizione si è svolta nella capitale brasiliana, coinvolgendo diversi team internazionali e attirando l’attenzione degli appassionati di questa disciplina.

L’Italia ha incominciato nel miglior modo possibile la giornata dedicata ai Mondiali di marcia a squadre, in corso di svolgimento a Brasilia. Il Bel Paese ha infatti conquistato la medaglia d’oro nella 10 km maschile juniores grazie alle eccellenti prestazioni fornite da Alessio Coppola (terzo in 41:16) e Nicolò Vidal (quarto in 41:25), che hanno brillato lungo le strade della capitale del Brasile, dove un altissimo tasso di umidità ha inevitabilmente condizionato l’evento. Alessio Coppola, che ha compiuto 19 anni lo scorso 25 gennaio e che nel 2024 si laureò Campione d’Europa U18 sui 5000 metri di marcia, ha tagliato il traguardo alle spalle del cinese Huajia Pu (39:58), partito a razzo insieme all’australiano Isaac Beacroft (poi secondo in 40:48) e andato via in solitaria negli ultimi quattro chilometri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia vince la 10 km dei Mondiali a squadre di marcia! Coppola e Vidal in trionfo a Brasilia Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga. Coppola di bronzo nella 10 km Mondiali Marcia 2026: l’Italia vola a Brasilia con Stano e i top azzurriL’Italia sbarca a Brasilia per contendersi le medaglie dei Mondiali di Marcia a Squadre 2026, con le gare fissate per domenica 12 aprile.