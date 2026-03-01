Corse a Monteroni dall’esperienza di Mannucci su Ultimo baio al successo del giovanissimo Flore | le voci dei protagonisti

A Monteroni, in provincia di Siena, si sono svolte dieci corse che hanno visto protagonisti diversi protagonisti, tra cui Mannucci, che ha portato in corsa Ultimo Baio, e un giovane cavaliere, Flore, che ha ottenuto un risultato importante. Le competizioni hanno attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, con i partecipanti che si sono confrontati in un evento che apre la stagione in Val d’Arbia.

Monteroni (Siena), 1 marzo 2026 – Non contano solo i fatti, la vittoria nelle dieci corse a Monteroni, prime della stagione in Val d’Arbia. Ma anche le parole hanno un peso. Perché dietro quelle di chi ha centrato il successo si leggono sogni, determinazione, strategie. Vedi Antonio Flore, grande appassionato di cavalli in Sardegna che adesso è alla scuderia di Andrea Sanna, suo amico da tanto. «Molto diverso qui rispetto alla Sardegna, molto bello», aggiunge Flore che dà la zampata nella prima batteria. Avanti i giovani, le dirigenze avranno apprezzato visto che è (anche) questo che cercano. Primo anno da solo, con il peso della scuderia tutta sua sulle spalle, Federico Fabbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corse a Monteroni, dall’esperienza di Mannucci su Ultimo baio al successo del giovanissimo Flore: le voci dei protagonisti Leggi anche: Le ‘voci’ dei professionisti di Terni al Festival di Sanremo: “Esperienza che lascia il segno con tutta la filiera musicale italiana” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corse. Temi più discussi: Corse a Monteroni d’Arbia, ecco tutte le batterie; Domenica 1 marzo giornata di corse a Monteroni d’Arbia. Ecco il programma; Comancio torna in pista. Dieci corse a Monteroni; Treni regionali fino al Capo di Leuca e collegamento metro con aeroporto. Proposta di un deputato: Poi corse gratis per un anno. Corse a Monteroni, dall’esperienza di Mannucci su Ultimo baio al successo del giovanissimo Flore: le voci dei protagonistiFabbri si è messo in proprio e insegue il sogno, Carboni è pronto come un ragazzino. Cersosimo vuole correre il Palio ... lanazione.it Monteroni d’Arbia, dieci corse e aria di Palio: spettacolo e grande pubblicoBella giornata all’impianto di Monteroni d’Arbia, seguita fin dal mattino con un programma di dieci corse particolarmente interessanti. Un appuntamento riuscito sotto tutti i punti di vista: grande pu ... radiosienatv.it Meydan, corse disputate a Dubai nonostante le azioni militari in Medio Oriente Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/meydan-corse-disputate-a-dubai-nonostante-le-azioni-militari-in-medio-oriente/ #grandeippicaitaliana #corse #galoppo #Horseri - facebook.com facebook #FieradiSanGiuseppe, corse aggiuntive della #TrentoMalé da #Mezzolombardo. Orario potenziato domenica #15marzo: un’iniziativa condivisa dall’assessore Mattia Gottardi in collaborazione con il @comunetn e realizzata @TTrasporti x.com