Marchegiani | il trauma psicologico causato dal gol di Montella

Luca Marchegiani ha ricordato un momento che ha segnato la fine della sua carriera da calciatore, riferendosi a un episodio avvenuto durante un derby di Coppa Italia nel 2003. In quella partita, Vincenzo Montella ha realizzato un gol che ha avuto un impatto significativo sul portiere, portandolo a rivivere quell’evento e a parlarne come di un trauma psicologico.

Luca Marchegiani ha rievocato un episodio cruciale del passato che ha segnato profondamente il termine della sua attività agonistica, legando il destino del portiere a una rete segnata da Vincenzo Montella durante un derby di Coppa Italia nel 2003. Il racconto, emerso durante un confronto televisivo dedicato al calcio, ricostruisce la dinamica di un gol che il custode della porta laziale percepisce come il punto di svolta psicologico e professionale della sua carriera. L’impatto tecnico di un attaccante sulla gestione dei portieri. Analizzando le capacità di Vincenzo Montella, Marchegiani ha descritto l’attaccante come un vero incubo stava in porta, sottolineando una combinazione letale tra una tecnica fuori dal comune e una capacità di lettura degli spazi impressionante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marchegiani: il trauma psicologico causato dal gol di Montella Notizie correlate Marchegiani: “Milan, quel gol non lo devi prendere. Estupinan ha sbagliato, ma …”“Considerando le assenze della Lazio il Milan si aspettava una partita meno tosta, invece i biancocelesti hanno fatto una partita bellissima. Marchegiani critico sulla Juve: «Con la Lazio mi è piaciuta a tratti. Il problema non è che non fa gol, c’è un’altra cosa che deve preoccupare»Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Una raccolta di contenuti Superare il trauma: il supporto psicologico per i sopravvissuti secondo Maurizio ChiesiCome si va avanti dopo essere sopravvissuti a una tragedia come quella di Calenzano, a un devastante terremoto, a una strage? Come si può provare a dimenticare l’orrore visto coi propri occhi? lanazione.it A Betlemme il primo centro di cura per il trauma psicologico per i bambini palestinesiNasce il primo centro per la cura del trauma psicologico dei bambini palestinesi malati di cancro e traumatizzati dalla guerra in Cisgiordania. L'idea parte da Fondazione Soleterre, ONG fondata nel ... quotidiano.net