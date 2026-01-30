Esplode il ricorso alla cassa integrazione straordinaria la Cgil lancia l' allarme | A rischio la tenuta della manifattura

La cassa integrazione in Emilia-Romagna continua a crescere. Nel 2025 sono state autorizzate oltre 57 milioni di ore, un dato che preoccupa la Cgil, che parla di rischio per il settore manifatturiero. La diminuzione rispetto all’anno precedente è appena del 5,5%, ma i numeri restano alti e fanno preoccupare i sindacati. La situazione resta tesa, con molte fabbriche che stanno facendo fatica a mantenere i livelli occupazionali.

Nel 2025 in Emilia-Romagna sono state autorizzate 57.154.266 milioni di ore di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga), in leggera diminuzione (-5,5%) rispetto ai 60.493.751 milioni di ore autorizzate nel 2024 ma largamente superiori a quanto fatto registrare nel 2023 (+46,1% corrispondenti a +18 milioni di ore). E' quanto emerge dai dati ufficializzati dall’Osservatorio Inps sulle ore di cassa integrazione ed elaborati dalla Cgil. “Dati che si inseriscono in un trend nazionale che dovrebbe destare allarme nel Governo - rimarcano dal sindacato -. In Italia nel 2025 sono state autorizzate oltre 546 milioni di ore di cassa integrazione, in aumento rispetto al 2024 (+10,3%) e al 2023 (+33,6%).🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il 20 gennaio si è svolto un incontro tra il Ministero del Lavoro e le rappresentanze sindacali per discutere dell'apertura della cassa integrazione straordinaria per crisi per Aza Corp.

Il 2026 si apre con segnali di incertezza per la filiera moda e pelle, segnato da un aumento del ricorso alla cassa integrazione.

