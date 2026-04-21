Durante il fine settimana nel maceratese, il presidente del Consiglio regionale delle Marche ha partecipato a diversi riti locali, approfondendo le tradizioni religiose della zona. Ha visitato luoghi di culto e partecipato a cerimonie di devozione, osservando da vicino le pratiche spirituali radicate nella comunità. Questa visita si inserisce in un percorso di confronto con le tradizioni e i riti che caratterizzano il territorio marchigiano.

Il fine settimana trascorsi nel maceratese ha il presidente del Consiglio regionale delle Marche, Pasqui, impegnato in un percorso di riflessione e devozione tra i luoghi simbolo della spiritualità locale. La visita, avvenuta insieme alla priore della confraternita Pasqualini e ad altri componenti del gruppo, si è snodata attraverso tappe cariche di significato, partendo dalla celebrazione della Festa del Volto Santo a Muccia per culminare presso l’eremo del Beato Rizzerio. Tra memoria storica e identità comunitaria. Al centro dell’incontro con il territorio è stato il Santuario della Madonna di Col de’ venti, un luogo che Pasqui ha descritto come fondamentale per comprendere la forza dei legami tra la fede e la coesione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, fede e resilienza: il cammino di Pasqui tra i riti locali

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