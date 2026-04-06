Mussomeli | tra riti e pioggia il trionfo della fede nella Settimana Santa

A Mussomeli, le celebrazioni della Settimana Santa si sono svolte con una partecipazione molto elevata, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. La comunità ha mantenuto vivo il patrimonio di tradizioni religiose, affrontando con determinazione le sfide imposte dalla pioggia durante gli eventi. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi fedeli che hanno assistito ai riti e alle processioni tipiche di questo periodo.

La comunità di Mussomeli ha vissuto le celebrazioni della Settimana Santa 2026 con un’affluenza massiccia, superando le difficoltà climatiche grazie a un profondo legame con le tradizioni religiose locali. Nonostante le piogge improvvise e le basse temperature registrate nell’ultima settimana, l’entusiasmo dei fedeli non è calato. La partecipazione attiva è stata guidata dall’operato di diversi sacerdoti, tra cui Padre Achille Lomanto, Padre Liborio Franzù, Padre Vincenzo Giovino, Padre Rosario Castiglione, Padre Francesco Miserendino, Padre Francesco Mancuso e Padre Fabrizio. Questi esponenti religiosi hanno spinto la comunità verso una spiritualità totale, sintetizzata dallo slogan che invita a scegliere tra la santità o il nulla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mussomeli: tra riti e pioggia, il trionfo della fede nella Settimana Santa Settimana Santa in Puglia: riti, tradizioni e devozione nella provincia di Bari tra fede e identitàDai Misteri alle processioni notturne, passando per i Sepolcri del Giovedì Santo: nei centri della provincia barese la Settimana Santa si rinnova tra... Taranto: prima posta sotto la pioggia Riti della Settimana SantaL'articolo Taranto: prima posta sotto la pioggia Riti della Settimana Santa proviene da Noi Notizie. Il sacro rito della Settimana Santa: nel Cilento si rinnova il legame tra fede e identitàScopri le tradizioni della Settimana Santa nel Cilento: dalla lavanda dei piedi del Giovedì Santo ai Sepolcri, fino al suono delle taroccole e alla Solenne Veglia ... infocilento.it Pasqua nei borghi: dove vedere i riti più suggestivi della Settimana SantaUna guida ai borghi dove la Settimana Santa diventa esperienza: dalle marce penitenziali alle drammatizzazioni, tra fede e patrimonio popolare ... viaggiamo.it