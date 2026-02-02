Festa di Sant’Agata a Catania | riti antichi fede popolare e tradizioni che animano la città con riti secolari

Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si riempie di vita per la festa di Sant’Agata. La città si anima con riti secolari, processioni e tradizioni che si tramandano da generazioni. La fede popolare si mescola con le usanze antiche, creando un’atmosfera unica. La celebrazione non è solo religiosa, ma anche un momento di forte identità per i catanesi, che si riuniscono per onorare la loro santa patrona.

Ogni anno, il 5 febbraio, Catania si trasforma in una città che respira fede, memoria e tradizione. La celebrazione di Sant’Agata, santa patrona della città, non è solo un evento religioso, ma un fenomeno sociale e culturale che coinvolge l’intera popolazione. Il culto di Sant’Agata, nato nel III secolo dopo Cristo, ha radici profonde nella storia della Sicilia orientale e si è consolidato nel corso dei secoli come simbolo di resistenza e identità. La sua figura, legata a un’epoca di persecuzioni, si è tramandata attraverso racconti, immagini sacre e riti che ancora oggi animano le strade di Catania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

