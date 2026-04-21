A Marbella, sulla Costa del Sol, l’hotel Meliá ME Marbella Banús ha installato un sistema fotovoltaico all’avanguardia sulla copertura del complesso. L’intervento mira a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio attraverso un impianto che combina tecnologia e design di alto livello. Questa scelta si inserisce in un progetto che unisce estetica architettonica e sostenibilità, senza modificare l’aspetto originale della struttura.

L’integrazione tra design architettonico di alto profilo e massima efficienza energetica trova una nuova espressione nella Costa del Sol, dove il Meliá ME Marbella Banús ha implementato un impianto fotovoltaico avanzato sulla propria copertura. La struttura alberghiera ha scelto di adottare i moduli AIKO dotati di tecnologia All Back Contact (ABC) per rispondere alla sfida di alimentare i propri carichi elettrici in un contesto spaziale ristretto e climaticamente impegnativo. Il progetto si focalizza sull’utilizzo di 192 moduli che garantiscono una capacità installata totale di 116,16 kWp. Questa scelta tecnologica non è stata casuale: nel settore dell’ospitalità d’élite, la necessità di prestazioni elevate deve convivere con l’estetica degli edifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marbella: l’hotel d’élite sfida il caldo con il fotovoltaico AIKO

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