Nel tardo pomeriggio di ieri, in via Roma a Marano, si è verificato un forte incidente tra due moto, con un giovane di 20 anni di Melito rimasto gravemente ferito. L’impatto si è verificato all’altezza del civico 37 e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un violento impatto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Roma, all’altezza del civico 37 a Marano, ha lasciato un ventenne di Melito in condizioni estremamente critiche. Il giovane, che guidava una motocicletta, è stato sbalzato contro diversi veicoli rimasti parcheggiati dopo aver tamponato un’auto, finendo in prognosi riservata presso l’ospedale di Giugliano. Dinamica del sinistro e intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine della sezione radiomobile di Marano sono state immediatamente mobilitate sul luogo dell’incidente per gestire la zona e avviare le ricostruzioni tecniche. Le cause che hanno portato il centauro a collidere con il mezzo in movimento sono tuttora oggetto di accertamento da parte degli inquirenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marano, violento schianto in moto: ventenne tra le sorti in ospedale

CHI SONO I DUE VENTENNI MORTI NELLO SPAVENTOSO INCIDENTE IN MOTO CONTRO UN TAXI A MILANO

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