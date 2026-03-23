Gualtieri (Reggio Emilia), 23 marzo 2026 - Ha sbandato all’improvviso mentre stava percorrendo l’ex Statale 63 tra Gualtieri e Santa Vittoria. E’ accaduto verso le 18 nella frazione vittoriese, all’altezza della stazione di servizio Tamoil. Il giovane conducente di una moto Fantic, un ventenne abitante a Gualtieri, ha perso il controllo del veicolo a due ruote, urtando un palo della luce per poi schiantarsi contro un contenitore dei rifiuti, fermandosi accanto alle pompe di carburante, sbalzato ad alcuni metri di distanza, a ridosso della pedana dell’ area di rifornimento. Qui lo hanno trovato i soccorritori, allertati dal gestore dell’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri, ventenne grave dopo schianto in moto

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