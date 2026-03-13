Ragazzo di 25 anni trovato a terra privo di sensi | è grave in ospedale

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato a terra privo di sensi in Piazzale Giacomini a Cividate Camuno e ora si trova in ospedale in condizioni gravi. L'intervento di emergenza è avvenuto poco dopo le 19 di giovedì sera, e secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale per l'emergenza urgenza, sembra che il malore sia stato causato da un'ipotetica intossicazione etilica.

Sono gravi le condizioni del ragazzo di 25 anni che giovedì sera è stato colto da un malore probabilmente a causa di un'intossicazione etilica, come riferito da Areu, l'Agenzia regionale per l'emergenza urgenza: il giovane è stato soccorso poco dopo le 19 in Piazzale Giacomini a Cividate Camuno, in pieno centro tra la chiesa e l'oratorio. A dare l'allarme alcuni passanti, che avrebbero avvistato il ragazzo steso a terra, ormai privo di sensi. Più che rapida la vasta mobilitazione dei soccorsi. Sul posto l'automedica e un mezzo infermierizzato, oltre a un'ambulanza dello Sma di Pisogne: il giovane è stato...