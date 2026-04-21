Maradona unico re Riscatto delle plebi fra Napoli e Baires

Da ilgiorno.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maradona è riconosciuto come l’unico re nel calcio e il suo nome ha contribuito a creare un legame tra Napoli e Buenos Aires. La sua presenza ha portato alla formazione di una squadra che si distingue per la sua competitività e determinazione. La sua influenza si è fatta sentire nel corso degli anni, rafforzando i legami tra le due città e lasciando un segno indelebile nel mondo dello sport.

"Prima un nome di richiamo, e tutto il resto da bassa navigazione: con Maradona attorno a Maradona, invece, è stata costruita una suqadra competitiva, con gli attributi (.). Il Napoli che è saltato in testa alla prima giornata, rimanendovi fino alla fine, ha confermato nei fatti di essere la squadra più costante, motivata e solida dell’intero campionato. Ha ceduto qualche colpo solo quando Maradona è andato per fusi orari. Prima, con il Genio che funzionava, è stata pressoché imbattibile. (.) Nessuna antagonista, onestamente, è stata all’altezza". Con queste parole GIan Maria Gazzaniga, inviato del Giorno al San Paolo, rendeva onore all’impresa del Napoli lunedì 11 maggio 1987, quando i partenopei incassarono il loro primo scudetto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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