Napoli | teatro e vino finanziano il riscatto delle vittime

Dal 17 al 21 marzo 2026, il foyer del Teatro San Ferdinando a Napoli ospiterà un evento che unisce teatro e degustazioni di vino, con l’obiettivo di sostenere il riscatto delle vittime. L’iniziativa coinvolge artisti, organizzazioni e pubblico in un progetto che combina performance culturali e momenti di convivialità. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, offrendo uno spazio di confronto e solidarietà.

Il foyer del Teatro San Ferdinando di Napoli diventerà, dal 17 al 21 marzo 2026, il palcoscenico di un esperimento sociale che intreccia cultura e riscatto. L'iniziativa 'Calici di libertà' vede le Donne del Vino della Campania offrire degustazioni per finanziare i percorsi di fuoriuscita dalla violenza di donne e bambini. Questo appuntamento non è una semplice vetrina enologica, ma un meccanismo concreto in cui il consumo diventa strumento di solidarietà diretta verso chi ha subito abusi. L'evento si colloca nell'ambito della 11ª edizione delle Giornate delle Donne del Vino, quest'anno focalizzate sul tema Donne Vino Cibo. La partecipazione richiede l'acquisto di un biglietto per lo spettacolo teatrale 'Ce steva 3 vvote', a cui si aggiunge un contributo di 10 euro per il calice.