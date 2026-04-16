Manuela Carriero difende Francesco Chiofalo | Squallido che Drusilla metta in dubbio le sue capacità amatorie

Manuela Carriero ha scritto su Fanpage.it per difendere il suo compagno, Francesco Chiofalo, dopo che quest’ultimo ha rivelato di aver avuto circa 350 relazioni. La commentatrice ha commentato che sarebbe “squallido” mettere in discussione le sue affermazioni, considerate da lei un tentativo di screditarlo. La discussione è nata in seguito alle dichiarazioni del 37enne in un programma televisivo, mentre un’altra protagonista della vicenda ha espresso dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni.

Manuela Carriero è intervenuta su Fanpage.it per difendere il fidanzato Francesco Chiofalo. Il 37enne ha dichiarato a Belve di avere avuto 350 relazioni, ma Drusilla Gucci ha messo in dubbio le sue parole perché conosce le sue "capacità amatorie".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero: dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenza Leggi anche: Drusilla Gucci: “Chiofalo mente a Belve sulle ex. 350 donne? Non credo, conosco le sue capacità” Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Francesco Chiofalo chi è, l’ex volto di Temptation Island ospite a Belve; Francesco Chiofalo dopo Belve, la reazione delle ex. Drusilla Gucci lo attacca: Può schioccare tutte le dita che vuole, non ci tornerei mai. Antonella Fiordelisi invece lo difende: Parla un italiano perfetto, molte cose le fa apposta. Manuela Carriero difende Francesco Chiofalo: Squallido che Drusilla metta in dubbio le sue capacità amatorieManuela Carriero è intervenuta su Fanpage.it per difendere il fidanzato Francesco Chiofalo. Il 37enne ha dichiarato a Belve di avere avuto 350 relazioni, ma Drusilla Gucci ha messo in dubbio le sue ... fanpage.it Francesco Chiofalo è fidanzato con Manuela Carriero: dallo scontro con Drusilla Gucci alla convivenzaFrancesco Chiofalo frequenta Manuela Carriero dal 2024. La loro relazione ha avuto inizio in un modo burrascoso a causa delle accuse di Drusilla Gucci ... fanpage.it Prima della relazione con Manuela Carriero Francesco Chiofalo era fidanzato con Drusilla Gucci e in molti lo accusarono di tradimento. Cosa accadde davvero. - facebook.com facebook