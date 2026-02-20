Madame torna dal vivo con il tour estivo 2026 tra festival e location storiche italiane

Madame torna a esibirsi dal vivo dopo quasi tre anni di silenzio, causato dalla pandemia e dai protocolli di sicurezza. La cantante francese, molto amata in Italia, ha deciso di riprendere i concerti con il “Madame Tour Estate 2026”. La tournée si svolgerà tra festival e location storiche italiane, portando sul palco i successi più amati. La prima data è prevista a luglio, con un concerto all’aperto in una piazza storica del Nord Italia. I fan sono già in trepidante attesa di ascoltarla dal vivo.

Dopo quasi tre anni di assenza dalle scene live, Madame torna a incontrare il suo pubblico con il "Madame Tour Estate 2026", un viaggio musicale che attraverserà l'Italia da luglio a settembre. Quindici date nei più suggestivi festival e location della penisola, dalla Lombardia alla Sicilia, in un percorso che promette di essere tanto intimo quanto travolgente. Un'estate di emozioni tra castelli e arene storiche. Il tour prenderà il via il 3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, per poi toccare palchi iconici come l'Arena del Mare di Genova, il Castello Scaligero di Villafranca e il Teatro Antico di Taormina, dove si concluderà il 13 septembre.