Manifesti sull’Annunziata è polemica | Sfregio al patrimonio il Comune intervenga

A Parma si è scatenata una discussione dopo che sono stati trovati manifesti del Fronte Comunista attaccati alle mura della chiesa dell’Annunziata. La presenza dei cartelli ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le istituzioni locali, che ora chiedono un intervento per rimuoverli. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che si stanno occupando di verificare le modalità di affissione e di tutelare il patrimonio storico della zona.

Si accende la polemica a Parma dopo la comparsa di manifesti del Fronte Comunista incollati sulle mura della Chiesa dell’Annunziata. Un episodio che ha scatenato dure reazioni sul fronte politico, con accuse di violazione delle norme e scarsa tutela del decoro urbano. Laura Cavandoli, deputata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Crans-Montana, sfregio al memoriale per le vittime. Polemica sul ComuneIl Comune ha deciso di spostare il memoriale allestito per ricordare coloro che sono morti all'interno del locale Le Constellation Esplode la... Sfregio al Giorno del Ricordo: manifesti pro partigiani titini a CagliariIl 10 febbraio, Giorno del Ricordo, si avvina e come ogni anno la sinistra radicale si rende protagonisti di sfregi alla memoria delle vittime delle... Contenuti utili per approfondire Manifesti sull’Annunziata, è polemica: Sfregio al patrimonio, il Comune intervengaSi accende la polemica a Parma dopo la comparsa di manifesti del Fronte Comunista incollati sulle mura della Chiesa dell’Annunziata. Un episodio che ha scatenato dure reazioni sul fronte politico, con ... parmatoday.it Annunziata verso lo sgombero, il tema discusso in Prefettura: ora la palla passa al ComuneLa sottosegretaria Lucia Borgonzoni: I servizi sociali aiutino chi è in difficoltà. La protesta di Coalizione civica: La gara a chi fa più esposti tra FdI e Lega è ridicola ... ilrestodelcarlino.it