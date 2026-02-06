Sfregio al Giorno del Ricordo | manifesti pro partigiani titini a Cagliari

Il 10 febbraio si avvicina e a Cagliari alcuni manifesti pro partigiani titini sono comparsi in modo improvviso. La scelta di esporli in questa giornata, dedicata alle vittime delle foibe e agli esuli istriani, giuliani, fiumani e dalmati, provoca ancora una volta polemiche. La scena si ripete ogni anno: da una parte chi denuncia questa provocazione, dall’altra chi difende la libertà di espressione. La città si divide tra chi chiede rispetto e chi vede in quei manifesti un atto di provocazione politica. La tensione

Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, si avvina e come ogni anno la sinistra radicale si rende protagonisti di sfregi alla memoria delle vittime delle foibe e agli esuli istriani, giuliani, fiumani e dalmati. L’ultimo caso arriva da Cagliari dove sono stati affissi nella città manifesti con la scritta “ 10 febbraio. Giorno del ricordo partigiano ” e in aggiunta “onore ai partigiani jugoslavi” con l’immagine di una partigiana con il berretto con la stella rossa titina. Un’oltraggio alla memoria delle vittime delle foibe uccise proprio dai partigiani comunisti titini firmato nero su bianco dal gruppo “Atzioni Antifascista de Casteddu”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sfregio al Giorno del Ricordo: manifesti pro partigiani titini a Cagliari Approfondimenti su Giorno del Ricordo Sfregio alla memoria di Fila. Vandalizzate le croci dedicate ai partigiani uccisi Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, a Bassano del Grappa, tre croci dedicate ai partigiani impiccati nel 1944 sono state vandalizzate. Maccarese, manifesti abusivi alla Casa della Partecipazione: “Sfregio inaccettabile” A Maccarese, sui muri esterni della Casa della Partecipazione, sono stati affissi manifesti abusivi contenenti messaggi inappropriati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Per lo sfregio di Leggiuno la Corte d’Appello conferma la condanna a 5 anni e 4 mesi; Milano: vandalizzato il murale di aleXsandro Palombo dedicato a Primo Levi; La Svp: il convegno alla Camera sulla remigrazione è uno sfregio al Parlamento; Scritte per sfregio all'Università di Torino, Bernini: 'Mur presenta denuncia'. Per lo sfregio di Leggiuno la Corte d’Appello conferma la condanna a 5 anni e 4 mesiNessuno sconto di pena in secondo grado. La quinta sezione penale di Milano ha confermato integralmente la sentenza per le lesioni permanenti gravissime ai danni della vittima ... varesenews.it Consorzio Asi, La Marca: Sfregio politicoConsorzio Asi, mancata elezione di Campo, La Marca: Sfregio politico Stigmatizzo fermamente lo sfregio politico istituzionale compiuto nella mattinata ... ilsipontino.net Telesveva. . Foggia, De Paolis riconfermato alla guida dell’Asi ma Manfredonia dichiara “guerra”. La Marca: “Non ci stiamo, sfregio istituzionale. Intervenga Decaro” #puglia #foggia #manfredonia #asi #depaolis #lamarca #decaro #politica facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.