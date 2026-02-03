Crans-Montana sfregio al memoriale per le vittime Polemica sul Comune

La città svizzera di Crans-Montana torna sotto i riflettori dopo il recente sfregio al memoriale dedicato alle vittime del tragico incendio. La vicenda ha sollevato molte proteste, soprattutto dopo che è emerso un nuovo episodio di vandalismo ai danni del monumento. La comunità locale chiede risposte e chiede di capire come sia potuto succedere, mentre il Comune si difende dicendo di aver già preso provvedimenti. La questione divide ancora di più i residenti, che chiedono rispetto e giustizia per le vittime.

Esplode la polemica a Crans-Montana, località ormai tristemente nota per il terribile rogo che ha causato la morte di 41 persone, fra cui anche 6 giovanissimi italiani. In queste ore si è scatenata una feroce polemica a seguito della decisione del Comune di spostare il memoriale allestito per ricordare le vittime. L'amministrazione comunale intende collocare altrove i fiori, le candele e i messaggi lasciati dai parenti, dagli amici e dai passanti. Si parla di un'area situata a poche centinaia di metri di distanza dal locale. Il trasferimento del memoriale sarebbe stato motivato da ragioni di sicurezza.

