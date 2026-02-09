Fiori d’acciaio sul tatami | doppio bronzo europeo per il karate riccionese

Nella giornata di domenica 8 febbraio, il tatami di Limassol ha visto due atleti del karate riccionese salire sul podio europeo. I combattimenti sono stati intensi, e alla fine entrambi hanno conquistato il medagliere con due bronzi che fanno onore alla città. La gara si è rivelata una vera sfida, con i judoka che hanno dato il massimo fino all’ultimo secondo.

Nella giornata di domenica, 8 febbraio, il tatami di Limassol si è trasformato nel palcoscenico di un'esibizione di rara potenza e bellezza. Le atlete del Libertas Centro Karate Riccione, impegnate con la Nazionale Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali ai Campionati Europei.

