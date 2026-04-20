Karate protagonista a Maniace | successo per il campionato nazionale Fiksda

Domenica al palazzetto dello sport di Maniace si è tenuto il campionato nazionale FIKSDA di karate. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, che si sono confrontati in varie discipline e categorie. La giornata ha visto momenti di grande intensità, con incontri che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente. Lo sport e la disciplina sono stati protagonisti in questa manifestazione organizzata sul territorio.

Una domenica all’insegna dello sport e della disciplina quella di ieri al palazzetto dello sport di Maniace, dove si è svolto il campionato nazionale FIKSDA di karate. L’evento, organizzato dall’ASD Centro Shotokan Karate BronteManiace guidata dal maestro Salvo Tirendi (cintura nera 8° dan), in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Il Karate internazionale protagonista al Palataurus con Black BeltIl Bonsai Karate diretto dal maestro Sergio Colombo è sceso in gara con la sua squadra agonisti conquistando ben 13 medaglie Il Palataurus ha...