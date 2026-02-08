Frana sulle alture del ponente | scongiurato l' isolamento di 30 famiglie

Questa mattina le autorità hanno confermato che la frana di ieri a Voltri non ha isolato nessuna famiglia. Dopo le intense piogge di questi giorni, il terreno si è mosso in via alla Chiesa di Chiale, ma per fortuna nessuno è rimasto senza vie di fuga. I soccorritori sono intervenuti subito e hanno messo in sicurezza la zona. Si lavora ora per monitorare la situazione e prevenire altri smottamenti.

Gli effetti del maltempo di questi giorni continuano a farsi sentire sul fragile territorio della Liguria: un'importante frana è caduta ieri, sabato 7 febbraio, in via alla Chiesa di Chiale, alle spalle di Voltri. Inizialmente trenta famiglie sembravano essere a rischio isolamento, ma il presidente del Municipio Ponente Matteo Frulio avvisa: "La strada non verrà chiusa". Il passaggio infatti non può essere interrotto onde evitare l'isolamento delle case, dunque polizia locale e vigili del fuoco hanno disposto un temporaneo transennamento utilizzando new jersey in cemento. La strada è ora percorribile in sicurezza, anche se la situazione sarà da monitorare perché il movimento franoso pare non essere terminato.

