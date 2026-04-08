Escursionista infortunato sulle alture | vigili del fuoco e soccorso alpino in azione

Un escursionista di 57 anni è caduto mentre percorreva un sentiero sulle alture di Arenzano. L’incidente si è verificato intorno alle 13,20 di oggi, mercoledì 8 aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso alpino per prestare assistenza e recuperare la persona infortunata. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Emergenza sulle alture di Arenzano, dove verso le 13,20 di oggi - mercoledì 8 aprile - i soccorsi sono intervenuti per aiutare un escursionista di 57 anni caduto mentre stava percorrendo un sentiero.L'uomo si trovava a qualche centinaio di metri dalla strada carrabile, e per soccorrerlo è servito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Escursionisti dispersi individuati e salvati da vigili del fuoco e soccorso alpinoAREZZO – Nel pomeriggio di ieri (24 gennaio) i vigili del fuoco di Arezzo sono stati attivati per la ricerca di due escursionisti dispersi sul Monte... Cade durante un'escursione in montagna, le operazioni di recupero del Soccorso alpino e Vigili del fuocoLa donna presentava un trauma a un arto inferiore, con una sospetta frattura che le impediva di proseguire in sicurezza. Escursionista scivola sul sentiero ghiacciato e cade per 50 metri: i soccorsi in elicottero complicati dalla fitta nebbiaL'allarme al 112 è stato dato poco dopo le 10 da alcuni escursionisti che si trovavano sulla Pala d'Altei, nella zona più a nord del monte Cjastelat nel territorio di Montereale Valcellina. Mentre ... ilgazzettino.it Orero, escursionista soccorso dopo una caduta. Portato in elicottero al San MartinoGenova. Un escursionista di quarant’anni è rimasto ferito questo pomeriggio mentre stava effettuando una gita sul monte Mignone nei pressi della via Arrampicata del Dente sulle alture di Orero in Val ... ilsecoloxix.it