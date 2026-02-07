Nuova cartellonistica in città | i ringraziamenti degli antiquari di via del Battistero e via del gal

Nei giorni scorsi, i commercianti di via del Battistero e via del Gal hanno espresso la loro gratitudine a Remo Santini. L’amministrazione ha installato una nuova cartellonistica nelle strade, migliorando la segnaletica per i negozi di antiquariato. Gli esercenti si sono detti soddisfatti, sottolineando come questa novità renda più visibile il centro storico e aiuti i clienti a riconoscere facilmente i negozi specializzati.

Un Segno di Riconoscimento per l'Antiquariato Lucchese: Ringraziamenti a Remo Santini per la Nuova Cartellonistica. Lucca celebra un nuovo capitolo nella valorizzazione del suo patrimonio culturale e commerciale con l'installazione di una specifica segnaletica che individua e promuove le storiche botteghe antiquarie di via del Battistero e via del Gallo. Un'iniziativa, lungamente attesa dagli operatori del settore, resa possibile dall'impegno dell'assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, e che oggi rappresenta un riconoscimento ufficiale per un'area di inestimabile valore storico e artistico.

