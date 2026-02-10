Serata degustazione all’Enoteca L’Angolo Divino | si assaggiano i vini di Giovanni Benvenuto
Questa sera all’Enoteca L’Angolo Divino si tiene una serata dedicata alla degustazione di vini. I clienti possono assaggiare alcune etichette, tra cui lo Zibibbo Orange, molto apprezzato dal New York Times. L’evento prevede anche una narrazione sui vini, rendendo l’esperienza più interessante e coinvolgente.
Un aperitivo diverso al’Enoteca L’Angolo Divino: sarà arricchito dalla narrazione e dall’assaggio di alcuni vini, tra cui lo Zibibbo Orange elogiato dal New York Times. L'11 febbraio, a partire dalle 18, in via Ausonia 64 si potrà conoscere Giovanni Benvenuto, tra i pochi ad aver salvato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Serata di degustazione vini dell'azienda vinicola Peroni all'Enoteca Evino di Selvazzano Dentro
Venerdì sera all’Enoteca Evino di Selvazzano Dentro si tiene una serata dedicata ai vini dell’Azienda Agricola Peroni, in attività dal 1875.
"DiVino": cena degustazione a Roccella Jonica
Serata di degustazione vini dell'azienda vinicola Peroni all'Enoteca Evino di Selvazzano DentroVenerdì 13 febbraio, l’Enoteca Evino di Selvazzano Dentro ospita una speciale serata dedicata all’eccellenza vitivinicola con la partecipazione dell’Azienda Agricola Peroni, vignaioli dal 1875. padovaoggi.it
