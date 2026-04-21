Mancini l’Al Sadd rischia la beffa

Mancini si trova di nuovo in una situazione difficile con l’Al Sadd, che potrebbe subire una sconfitta importante meno di una settimana dopo la delusione nei quarti di Champions asiatica contro il Vissel Kobe, avvenuta il 16 aprile. La squadra sta affrontando un momento delicato e le prossime partite potrebbero confermare questa preoccupazione. La situazione si mantiene tesa, con il tecnico che cerca di risollevare le sorti del club.

Roberto Mancini rischia un’altra beffa a meno di una settimana dalla sconfitta nei quarti della Champions asiatica contro il Vissel Kobe del 16 aprile. Dopo l’eliminazione dalla massima competizione continentale, il suo Al Sadd rischia di perdere anche il titolo di campione del Qatar, conquistato ufficialmente il 13 aprile con una giornata d’anticipo. Ne scrive l’edizione odierna di Sportmediaset. Mancini ha vinto il titolo qatariota. Il 13 aprile l’Al Shamal ha perso 2-0 contro il Qatar Sc e l’Al Sadd, che aveva già giocato e vinto la sua partita del ventunesimo turno, ha celebrato da lontano il suo diciannovesimo titolo. Il vantaggio di cinque punti sui rivali a una giornata dal termine ha infatti dato il via i festeggiamenti.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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