Roberto Mancini non potrà tornare in Qatar, mentre la Sampdoria si sta guardando intorno per trovare una nuova guida tecnica. L’ultima mossa dell’Al-Sadd, con un post sui social, ha alimentato le voci e creato confusione sulla posizione dell’allenatore italiano. La vicenda si sviluppa con un certo riserbo e senza annunci ufficiali, lasciando in sospeso le decisioni future delle parti coinvolte.

Per capire la situazione di Roberto Mancini con l’ Al-Sadd, bisogna tornare a qualche giorno fa. Al 2 marzo, per l’esattezza, quando l’allenatore e molti altri personaggi dello sport sono rimasti bloccati negli Emirati per motivi, purtroppo, ben più gravi di un evento sportivo: il riferimento è ovviamente alla guerra in corso in Medioriente. Il punto, ora, è diventato quasi diametralmente opposto: Mancini non riusciva a rientrare in Italia, ora invece non può tornare in Qatar. E con l’Al-Sadd, adesso, il futuro è tutto da capire. Il messaggio sui social. Sia chiaro: non c’è esonero, non ci sono dimissioni. C’è una sorta di congelamento del contratto, in attesa di conoscere meglio l’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mancini non può tornare in Qatar: la Sampdoria sogna. L’intrigo dietro l’ultimo post dell’Al-Sadd

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