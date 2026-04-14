Mancini trionfa in Qatar | l’Al Sadd conquista lo scudetto dopo la rimonta

Il tecnico italiano ha guidato la squadra alla vittoria nello scudetto del campionato qatariota, dopo aver completato una rimonta durante la stagione. Con questa vittoria, l’Al Sadd ha ottenuto anche la qualificazione alle semifinali della Champions League asiatica. La serata ha visto il tecnico festeggiare il titolo e confermare il successo del club nel torneo locale e internazionale.

Il tecnico jesino Roberto Mancini ha vissuto una notte trionfale in Qatar, consolidando il suo legame con l’Al Sadd attraverso la conquista dello scudetto e la qualificazione alle semifinali della Champions League asiatica. Il successo nel campionato è arrivato grazie alla sconfitta dell’Al Shamal contro il Qatar SC per 2-0, un risultato che ha sancito matematicamente il vantaggio dei bianconeri di Doha, che hanno chiuso una rimonta incredibile partendo dalla sesta posizione per arrivare al primo posto con cinque punti di scarto rispetto agli inseguitori, nonostante restassero novanta minuti da disputare. La riscossa dei bianconeri di Doha e il decimo terzo trofeo di Mancini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mancini trionfa in Qatar: l’Al Sadd conquista lo scudetto dopo la rimonta Mancini vince in Qatar: l’Al?Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagliMercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per... Al-Sadd, colpo Dilrosun: l’olandese raggiunge Mancini e Firmino in QatarRinnovo McKennie, permane lo stallo: quale futuro per il centrocampista della Juventus? L’Inter e le big europee in agguato! Juventus, il ds Ottolini...