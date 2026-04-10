Terrificante incidente tra un' auto e due moto | biker gravissimo traffico in tilt

Alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 10 aprile, si è verificato un grave incidente tra un'auto e due moto, provocando gravi ferite a uno dei motociclisti. La dinamica dell'incidente ha causato l’interruzione del traffico nel centro cittadino, con diversi mezzi in coda e difficoltà di circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Alle prime luci del mattino di oggi, venerdì 10 aprile, un terribile incidente stradale ha paralizzato la viabilità cittadina. Intorno alle 7.30, nel pieno dell'ora di punta dei pendolari, si è verificato un violento scontro tra un'auto e due moto lungo via Serenissima. Stando alle prime. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Incidente tra moto e auto in viale Miramare: traffico in tiltUn incidente tra un’auto e una moto si è verificato poco fa, intorno alle 18:30, in viale Miramare. Incidente sul raccordo anulare, scontro mortale tra auto e moto: morto un motociclista, traffico in tiltLa tragedia sulla carreggiata esterna del Gra di Roma all’altezza dello svincolo per Ostiense. CHISSÀ PERCHÉ sono tutti in colonna #moto #scooter #traffico #motovlogitalia Temi più discussi: Terrificante incidente: macchina centra una moto che viene sbalzata in un parcheggio (FOTO); F1 | Il crash di Bearman a Suzuka e l’allarme sicurezza; Daniele Fracon e Cinzia Iadarola, chirurgo e moglie psicologa morti nell'incidente frontale durante la vacanza in Liguria. Il figlio:...; Sto per morire, dì a nostro figlio che lo amo: l'ultima telefonata dopo l'incidente terribile. Terrificante incidente lungo via Maccani: macchina centra una moto che viene sbalzata in un parcheggio (FOTO)TRENTO. Un violento incidente tra una moto e un'automobile si è verificato questa mattina (3 aprile) a Trento, in zona via Maccani. L'esatta dinamica dello schianto, avvenuto poco dopo le 8, deve anco ... ildolomiti.it Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it A distanza di una settimana dalla terrificante caduta alla Sanremo Women, Debora Silvestri non ha alcun ricordo sull’incidente: https://fanpa.ge/JN5G1 - facebook.com facebook