Il 21 aprile 2026 segna il centesimo anniversario della nascita della Regina Elisabetta, nata nel 1926. In occasione di questa ricorrenza, il re Carlo III ha condiviso un videomessaggio in cui ha rivolto parole dedicate alla madre, definendola “adulta mamma” e affermando che “rimarrà per sempre nei nostri cuori”. Buckingham Palace ha diffuso il messaggio in un giorno che ha visto anche una serie di commemorazioni ufficiali.

Londra, 21 aprile 2026 – “Cara mamma, rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Re Carlo III ha ricordato la sua “adorata mamma” in un toccante videomessaggio diffuso da Buckingham Palace nel giorno del centenario della Regina Elisabetta, nata il 21 aprile 1926. Oggi il Regno Unito è in festa: diverse le iniziative in programma alle quali parteciperà il figlio Carlo insieme alla Famiglia Reale. https:www.quotidiano.netvideore-carlo-cara-mamma-rimarrai-per-sempre-nei-nostri-cuori-mm265iwm "Mamma non sarebbe felice del mondo di oggi”. " Non sarebbe felice del mondo di oggi ”, ha sottolineato Carlo III nel messaggio dedicato alla madre, facendo un riferimento alle divisioni e ai conflitti a livello globale, pur senza citarli direttamente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Mamma non sarebbe felice del mondo di oggi”. Re Carlo e il toccante ricordo per i 100 anni di Elisabetta

Notizie correlate

Festa della Mamma, la foto e il messaggio toccante del principe William per Lady Diana: «Ricordo mia madre oggi e ogni giorno»Poche parole, firmate con l'iniziale W, per celebrare ogni giorno sua madre e rivolgere il pensiero anche a chi, in questa giornata, ricorda qualcuno...

I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIILa regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Tumore non diagnosticato, lo strazio di Sali: Via il nodulo, dissero ‘non è grave’. Poi però mia moglie è morta. Aveva 27 anni; Nicole Kidman: Diventerò una doula della morte. Mia madre se ne è andata sola, volevamo prenderci cura di lei, ma non era semplice; Paola Iezzi: Paolo lavora tra le modelle, non sono gelosa ma lui sì. Matrimonio? Io scappo come Julia Roberts; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, il medico che le curò: Ho capito subito che qualcosa non tornava, c'era un insolito...

Mamma non sarebbe felice del mondo di oggi. Re Carlo e il toccante ricordo per i 100 anni di ElisabettaBuckingham Palace ha diffuso un videomessaggio registrato dal figlio per il centenario dell’ex Regina. La Royal Family impegnata nelle celebrazioni: il progetto del memoriale e il ricevimento a Palazz ... quotidiano.net

Federica Pellegrini, dolce sogno da mamma: Gareggiare davanti a mia figlia sarebbe stato bellissimoLa nostra piccola, nata con la luna rosa, dice Federica col marito Matteo Giunta. Se pensavo alla maternità già durante la carriera? In realtà no, prima volevo chiudere un cerchio. La scelta di ... ilrestodelcarlino.it

Il piccolo era in buone condizioni. Prima che venga avviato al percorso che può portare all’adozione, la mamma ha dieci giorni per decidere se tornare sui suoi passi facebook

Pensieri, piccoli e grandi, per far felice qualsiasi mamma e, soprattutto, trascorrere insieme una giornata indimenticabile. x.com