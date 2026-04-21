A Ferrara, un uomo è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di aver provocato lesioni in ambito familiare e di aver presentato documenti falsi. Si tratta di un soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a falsificazione di documenti. L’arresto è stato eseguito in seguito a un procedimento avviato dai magistrati locali. L’uomo dovrà scontare una pena di quasi tre anni di reclusione.

Un cittadino ferrarese condannato per lesioni e falso è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Ferrara, a seguito di specifiche indagini. Un arresto a Ferrara Le indagini e il rintraccio dell'uomo I reati contestati e la pena da scontare Conclusione delle procedure e trasferimento in carcere Un arresto a Ferrara Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha portato a termine l’arresto di un cittadino locale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maltrattamenti in famiglia a Ferrara, arrestato un uomo già noto per falso ideologico: tutti i precedenti

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