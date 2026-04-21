Una vasta perturbazione proveniente dal Polo Nord si sta dirigendo verso le regioni del Centro-Sud Italia. La perturbazione sta portando piogge forti e un repentino calo delle temperature, che si aggiungono ai fenomeni già registrati nel Nord del paese. Le condizioni meteo sono in rapido peggioramento nella zona centrale e meridionale, con intensificazioni dei fenomeni pluviometrici e un calo dei valori termici.

Una massiccia perturbazione causata da un fronte polare si sta spostando verso le regioni del Centro-Sud Italia, portando piogge intense e un brusco calo termico dopo aver colpito il Nord. Mentre le precipitazioni insistono ora su Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Puglia, con fenomeni particolarmente organizzati tra l’area umbro-abruzzese, le temperature sul versante adriatico sono crollate drasticamente rispetto a quelle più miti registrate sul Tirreno. Dati pluviometrici e dinamiche dei temporali nel Centro-Sud. Il passaggio del maltempo ha lasciato tracce precise sul territorio nelle ultime ore di martedì 21 aprile. Le precipitazioni hanno interessato in modo significativo l’area marchigiana, dove i pluviometri hanno registrato valori che vanno dai 29 millimetri di Senigallia, Osimo e Polverigi, ai 28 millimetri rilevati ad Ancona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo dal polo: piogge intense e crollo termico nel Centro-Sud

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