Meteo piogge intense tra Centro e Sud | il peggio sta per passare

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con piogge abbondanti e temporali che coinvolgono principalmente le aree centrali e meridionali del paese. Le precipitazioni sono intense, anche se le temperature si mantengono in linea con i valori tipici di questo periodo dell’anno. Le condizioni meteorologiche sono in fase di miglioramento, con il peggio che sembra essere ormai alle spalle.

Il maltempo sta attraversando l’Italia con precipitazioni intense e temporali che colpiscono soprattutto il Centro e il Sud, nonostante un quadro termico che resta entro i valori stagionali. Mercoledì 15 aprile 2026, le temperature massime mostrano picchi di 24°C a Lamezia Terme, mentre l’allontanamento di un vortice ciclonico verso il Nord Africa porterà un miglioramento diffuso da giovedì 16. Dinamiche meteorologiche e distribuzione delle temperature. La configurazione atmosferica attuale vede il Paese impegnato in una fase di instabilità caratterizzata da piogge concentrate su diverse aree del Centro-Sud. Nonostante queste perturbazioni, il clima non presenta anomalie estreme: i termometri segnano valori compresi tra i 18 e i 22 gradi nella maggior parte dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo, piogge intense tra Centro e Sud: il peggio sta per passare Meteo, vortice balcanico tra 17 e 18 marzo con piogge intense al Sud più freddo e neve fino a 700 metriIl meteo della settimana non è clemente con l’Italia, e in particolare con le regioni del Sud. Meteo, vortice Jolina sull’Italia: piogge intense al Sud e possibile ritorno del freddo dai BalcaniSembrava l’inizio di una fase più stabile e quasi primaverile, ma la settimana si apre con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo su diverse...