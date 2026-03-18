Maltempo il climatologo Betti | Vortice sul Centro-Sud con piogge intense al Nord attenzione alle valanghe

Tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, le previsioni indicano che il maltempo continuerà a interessare il Centro-Sud, con un vortice che porterà piogge intense su queste zone. Nel frattempo, sul Nord Italia si avverte un rischio di valanghe a causa delle nevicate e delle temperature basse. La situazione atmosferica rimane instabile e variabile in diverse regioni italiane.

Tra mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il maltempo continuerà a insistere sul Sud, coinvolgendo anche Abruzzo, Molise e Marche. A Fanpage.it parla il climatologo Betti: "Nelle prossime ore maltempo anche severo sull'Italia meridionale, con rischio di criticità idrogeologiche. Al Nord alto il rischio valanghe". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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