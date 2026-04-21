Maltempo allerta meteo gialla domani 22 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, mercoledì 22 aprile 2026, è prevista un’allerta meteo gialla su molte zone del Centro-Sud. La Protezione Civile ha segnalato il rischio di temporali in diverse regioni, tra cui Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria. In queste aree, è attivata anche l’allerta idraulica, che indica possibili criticità legate alle precipitazioni intense. La situazione è monitorata dalle autorità competenti per eventuali interventi.

Allerta meteo gialla su gran parte del Centro-Sud per domani, mercoledì 22 aprile. La Protezione Civile segnala rischio temporali in Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, dove è attiva anche l’allerta idraulica. Criticità idrogeologiche su Abruzzo, Molise e Puglia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite Maltempo, allerta meteo gialla domani 16 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteResidue piogge nelle prossime ore sull'Italia col maltempo che interesseranno soprattutto il centro su. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite; Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Torna il maltempo ed arriva l'allerta gialla della protezione civile per i temporali; Pioggia col sole sul Foggiano: scatta allerta meteo 'gialla', previste 14 ore di maltempo. Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione ... fanpage.it PUGLIA ALLERTA Maltempo in arrivo in Puglia: scatta l’allerta gialla su tutto il territorioSecondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente più intense ... statoquotidiano.it Maltempo Emilia Romagna, violenta grandinata nel Modenese: danni nei campi - facebook.com facebook Non solo pioggia ma anche grandine. Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto in molte zone dell’Emilia Romagna. Per la giornata di oggi 21 aprile è stata anche diramata un’allerta gialla proprio per i temporali previsti in tutta la regione x.com