Malpensa nel caos aereo si blocca sul raccordo | decolli rallentati e voli in ritardo

Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, l’aeroporto di Malpensa ha vissuto momenti di congestione a causa di un aereo Boeing 787-8 Dreamliner rimasto fermo sul raccordo della pista 35R, l’unica in funzione durante i lavori di manutenzione. La situazione ha causato rallentamenti nelle operazioni di decollo, con numerosi voli in ritardo e disagi per i passeggeri presenti allo scalo. La presenza dell’aereo bloccato ha influenzato le tempistiche di partenza e arrivo di diverse tratte.

Voli in ritardo e disagi per i passeggeri all’aeroporto di Malpensa nel pomeriggio di martedì 21 aprile a causa di un Boeing 787-8 Dreamliner che è rimasto bloccato sul raccordo della pista 35R, l’unica operativa in questo periodo di lavori.Tutto è iniziato poco prima delle 15 mentre l’aero, in.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ritardi voli 2026: numeri record e cause del caos nel trasporto aereoL’inizio del 2026 è stato decisamente poco incoraggiante per il trasporto aereo italiano ed europeo. Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiFiumicino, 2 marzo 2026 – Nei tabelloni degli aeroporti, in queste ore, una sola parola domina: cancellato. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caos a Linate, easyJet lascia a terra 120 persone: malori tra i passeggeri. La compagnia: Colpa dei controlli di frontiera; Carburante finito negli aeroporti italiani, voli nel caos: il caso Wizz Air accende l’allarme sul sistema; Intoppi al controllo passaporti. In 120 perdono il volo per Manchester. Malpensa nel caos, aereo si blocca sul raccordo: decolli rallentati e voli in ritardoÈ successo nel pomeriggio di martedì 21 aprile. L'aereo era diretto a Miami quando si è bloccato sul raccordo che porta alla pista 35R, l'unica aperta ... milanotoday.it Sciopero aereo del 10 aprile, caos negli aeroporti: le fasce orarie e i voli garantitiGiornata di disagi per chi viaggia in aereo: previsto uno sciopero di 4 ore in Italia. Voli a rischio cancellazione e ritardi: ecco in quali fasce orarie e quali saranno garantiti ... greenme.it Ecco l'aereo che ha avuto inconveniente tecnico e sta bloccando il punto di accesso alla paita 35R di #Malpensa con ritardo diffusi e rallentamento delle operazioni #aviation #avgeek #delay #problem x.com Centro Sociale Fiorenzo Malpensa - facebook.com facebook